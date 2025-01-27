Şampiyonlar Ligi 8. haftasında, Sporting CP ve Bologna'nın karşı karşıya geleceği heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir fırsat sunuyor. İşte maçın tarih, saat ve kanal bilgileri:

Sporting CP’nin durumu

Sporting CP, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 10 puanla 23. sırada yer alan ekip, Bologna karşısında 3 puanı hedefliyor.

Bologna’nın durumu

Bologna ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde 5 puanla 28. sırada bulunan Bologna, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi planlıyor.

Sporting CP - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Kanal: Tabii Spor

Stadyum: Estadio Jose Alvalade

Hakem: B. Bastien

Yan Hakemler: H. Zakrani, A. Berthomieu