Bilim insanları, uzayda “koro dalgaları” olarak bilinen ve manyetik alan boyunca hareket ederek enerjiyi elektronlara aktaran dalgaları, Dünya’dan 100 bin kilometre uzaklıkta keşfettiler. Bu dalgalar, detaylı incelendiğinde kuş cıvıltılarına benzer sesler üretiyor.

Koro dalgaları nedir?

Koro dalgaları, uzayda doğal olarak oluşan ve en güçlü elektromanyetik emisyonlar olarak bilinen dalgalardır. Dünya’nın manyetik alan çizgileri boyunca hareket ederek enerjiyi elektronlara aktarır ve onları ışık hızına yakın enerjilere hızlandırır. Bu dalgalar bazen Kuzey Işıkları gibi auroralar oluştursa da, aynı zamanda "katil elektronlar" olarak da bilinir. Çünkü uzay araçları, astronotlar ve iletişim sistemleri için tehdit oluşturabilirler.

Keşif ve ilginç bulgular

Çin’deki Beihang Üniversitesi’nden bilim insanları, NASA’nın Manyetosferik Çoklu Ölçek (MMS) uydularından gelen verileri analiz ederek, koro dalgalarının 100 bin kilometre uzaklıkta duyulduğunu keşfettiler. Bu dalgalar, ses sinyaline dönüştürüldüğünde kuş cıvıltılarına benzer sesler çıkarıyor. Daha önce bu sesler duyulmuş olsa da, bu kadar uzak bir mesafeden duyulmamıştı.

Yeni sorular ve şaşırtıcı sonuçlar

Iowa Üniversitesi’nden Uzay Fizikçisi Allison Jaynes, bu keşfi yorumlayarak, “Bu, bu bölgedeki fizik hakkında birçok yeni soruyu gündeme getiriyor. Bu tür olayları kesinlikle daha fazla bulmalıyız” dedi. Ayrıca, British Antarctic Survey’den Richard Horne, bu bulguların “şaşırtıcı bir bölgede şaşırtıcı bir sonuç” olduğunu belirtti.

Keşfin önemi

Bu keşif, koro dalgalarının yalnızca Dünya’nın çevresel koşullarına ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Bilim insanları, bu durumun koro dalgalarının daha geniş bir alanda oluşabileceğini ve uzayda daha fazla keşfe açık bir fenomen olduğunu ortaya koyuyor.