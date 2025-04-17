Sporting Lisbon ile Moreirense, 18 Nisan 2025'te Portekiz Liga NOS'ta karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu, işte detaylar.

Sporting Lisbon-Moreirense maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Portekiz Liga NOS'ta heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Sporting Lisbon ile Moreirense karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri netleşti.

Maç yayın bilgileri

Sporting Lisbon-Moreirense karşılaşması saat 22:30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tuttur TV kanallarından şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Sporting Lisbon-Moreirense S Sport Plus, Tuttur TV 22:30

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Sporting Lisbon ile Moreirense arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, Lisbon'da bulunan Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 22:30

Kanal: S Sport Plus, Tuttur TV (şifreli)

Stadyum: Estádio José Alvalade, Lisbon Altay kümede kalma umudunu sürdürüyor