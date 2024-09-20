Spotfy kullancıları, farklı ihtiyaçlarına göre çeşitli Premium paketlerinden faydalanabiliyor. İşte Türkiye'deki Spotify Premium ücretleri:

Spotify Premium Bireysel Planı: Aylık ₺59,99 ücretiyle bireysel kullanıcılar için sunuluyor. Bu plan, reklamsız müzik dinleme, çevrimdışı dinleme ve sınırsız şarkı atlama özelliklerini içeriyor.

Spotify Premium Duo Planı: İki kişi için tasarlanan bu plan, aylık ₺79,99 karşılığında iki farklı hesap için Premium avantajları sağlıyor. Aynı çatı altında yaşayan kullanıcılar için uygun bir seçenek.

Spotify Premium Aile Planı: Aile üyeleri için hazırlanan bu plan, aynı adreste yaşayan 6 kişi için kullanılabiliyor ve aylık ₺99,99 tutarında. Aile planı ayrıca Spotify Kids uygulamasına erişim sunuyor.