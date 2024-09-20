Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirmesine rağmen, bu sezon bazı oyuncuların beklentilerin altında kalması nedeniyle devre arasında kadroda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Teknik ekip, takımın geniş ve alternatifli orta saha kadrosunu temizlemeyi planlıyor.

Geçen yıl takımın banko oyuncuları arasında yer alan Salih Uçan ve Ernest Muçi bu sezon 11’i unuturken, yeni transfer Can Keleş ise 18 kişilik kadroya giremiyor. Ayrıca, Ndour, Onana, Chamberlain ve Zaynutdinov gibi oyuncular da kulübeye mahkum kaldı.

Beşiktaş Yönetimi, bu isimlerle yollarını ayırmak için devre arasında vakit kaybetmemek adına şimdiden görüşmelere başlayacak. Sözleşmelerin feshedilmesi ya da oyuncuların başka kulüplerle anlaşmaları yönünde görüşmeler yapılacak.

Sol bek arayışı devam ediyor

Sol bek bölgesinde eksiklik yaşayan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemine, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’ın Brezilyalı oyuncusu Mauro Junior geldi. PSV’nin, bu oyuncu için 7 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, devre arasında yapılacak transferlerle kadro dengesini yeniden sağlamak ve sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.