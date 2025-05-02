Toulouse ile Rennes, 3 Mayıs Cumartesi günü Ligue 1'de karşılaşacak. Mücadele Bein Sports Max 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Toulouse - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Toulouse ile Rennes karşı karşıya gelecek. Municipal Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Toulouse - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Toulouse ile Rennes arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Bein Sports Max 1 frekans ve platform bilgileri

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri şu şekilde:

Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

  • Digiturk: 82. kanal

  • Kablo TV: 236. kanal

  • Platform: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

  • Yayın Türü: Şifreli

Maç Toulouse vs Rennes
Tarih 3 Mayıs 2025 Cumartesi
Saat 20:00
Yayıncı Bein Sports Max 1
Stadyum Municipal Stadyumu, Toulouse

Toulouse - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Bu mücadele, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak.

Toulouse - Rennes maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Fransa'nın Toulouse kentinde yer alan Municipal Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ