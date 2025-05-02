Toulouse ile Rennes, 3 Mayıs Cumartesi günü Ligue 1'de karşılaşacak. Mücadele Bein Sports Max 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
Toulouse - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Toulouse ile Rennes karşı karşıya gelecek. Municipal Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Toulouse - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Toulouse ile Rennes arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Bein Sports Max 1 frekans ve platform bilgileri
Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri şu şekilde:
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Digiturk: 82. kanal
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Kablo TV: 236. kanal
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Platform: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın
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Yayın Türü: Şifreli
|Maç
|Toulouse vs Rennes
|Tarih
|3 Mayıs 2025 Cumartesi
|Saat
|20:00
|Yayıncı
|Bein Sports Max 1
|Stadyum
|Municipal Stadyumu, Toulouse
Toulouse - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Bu mücadele, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak.
Toulouse - Rennes maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Fransa'nın Toulouse kentinde yer alan Municipal Stadyumu'nda oynanacak.