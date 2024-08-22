Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor taraftarının yüzünü bu kez güldürmek istiyor. Bordo Mavililer bu gece deplasmanda St Gallen'in konuğu olacak. Kafilede ağrı hisseden Anthony Nwakaeme yer almazken, yeni transfer Arseniy Batagov takımla birlikte götürüldü.

St-Gallen- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak St.Gallen - Trabzonspor karşılaşması bu akşam saat 22.00'de ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

St. Gallen: Ati Zigi, Faber, Stanic, Valici, Okoriji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis

Konferans Ligi'nde 7. maç

Trabzonspor, St. Gallen maçı ile UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın ''kupa 3'' adıyla tabir edilen sahnesinde 7. kez sahaya çıkacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Trabzsonspor, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.