UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda takımı St Patrick's deplasmanında ilk sınavına çıkıyor. Şu ana kadar iki ön eleme turunu da mağlup olmadan tamamlayan temsilcimiz 2. ön eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita, 3. ön eleme turunda ise Gürcistan ekibii Iberia'yı geçmeyi başardı. Bu gece oynanacak maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda işte detaylar...

St Patrick- Başakşehir maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz İrlanda’nın St. Patrick's takımıyla karşı karşıya geliyor. St. Patrick’s - Başakşehir mücadelesi bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.