Kripto analisti Patrick Scott, stablecoin’lerin bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmasını "Kriptoya yeni para giriyor" şeklinde yorumladı. Scott, stablecoin piyasasının, algoritmik olanlar hariç, 2022’nin zirvesini geçerek yeni bir en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi büyük stablecoin’lerin piyasa değerindeki artış dikkat çekici. Tether’in piyasa değeri 91,69 milyar dolara yükselirken, Ağustos ayında 117 milyar doları buldu. Circle’ın USDC’si ise 2024’te 34 milyar doları aşarak kazançlı bir yıl geçirdi, ancak Haziran 2022’deki 55,8 milyar dolarlık zirveden hala uzak.

İşlem hacmi ve düzenlemeler

Stablecoin’lerin toplam işlem hacmi, merkezi borsalarda yaşanan durgunluk nedeniyle yüzde 8,35 oranında düşerek 795 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, Avrupa’da yürürlüğe girmesi beklenen MiCA düzenlemeleri ve USDT gibi büyük stablecoin’lerin karşı karşıya olduğu belirsizlikler ile ilişkilendirilebilir.

Önemli göstergeler

Stablecoin’lerin bu seviyelere ulaşması, kripto piyasasında önemli değişimlerin ve yatırım trendlerinin bir göstergesi olabilir. Yeni yatırımcıların ve kurumların stablecoin’lere olan ilgisi, kripto piyasasının büyümekte olduğuna işaret ediyor. Ancak, merkezi borsalardaki işlem hacminin düşüşü ve düzenleyici belirsizlikler, bu trendin sürdürülebilirliğini etkileyebilir.