Tesla Ile En Pahalı Driftini Attı!!

Kastamonu’da Tesla marka otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit ederek ceza işlemine başladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Olay, Tesla’nın drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi. Paylaşımlar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, drift yapan sürücünün M.Y.G. olduğunu belirledi.

Trafikten men edildi

Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda M.Y.G.’ye 32 bin 233 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Tesla marka araç da, drift nedeniyle 60 gün boyunca trafikten men edildi.