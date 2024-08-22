İki çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşayan Starbucks, yeni CEO'su Brian Niccol'ün şirkete ait uçakla seyahat edecek olması nedeniyle çevrecilere hedef oldu. Niccol'ün, California'dan Washington'daki genel merkeze yapacağı yaklaşık 1600 kilometrelik seyahatlerde şirket uçağını kullanacak olması, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Starbucks'tan açıklama

The Guardian'ın haberine göre, Starbucks, Niccol'ün evinden çalışmaya devam etmesine izin verirken, gerekli durumlarda Washington eyaletindeki genel merkeze gelmesi gerektiğini belirtti. Şirket, Niccol'ün bu seyahatler için özel uçak kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Çevreciler ve sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler

Bu durum, çevreciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından Starbucks'ın çevre politikalarındaki tutarsızlık olarak değerlendirildi. Starbucks'ın plastik pipet kullanımını azaltma çabalarına rağmen, CEO'nun özel uçak kullanması "ikiyüzlülük" olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, Starbucks'ın iklim değişikliği ile mücadele ve çevre dostu olma iddialarını sorguladı.

Şirket sözcüsünden açıklama

CNBC'ye konuşan bir Starbucks sözcüsü, Niccol'ün şirketin hibrit çalışma politikaları çerçevesinde haftada en az üç gün Seattle ofisinde çalışmasının beklendiğini söyledi.

Tartışmalar sürüyor

Starbucks'ın eski CEO'su Laxman Narasimhan'ın görevden ayrılmasının ardından, Chipotle'dan gelen Brian Niccol'ün bu yeni uygulamasının çevre üzerindeki etkileri hakkında tartışmalar devam ediyor.