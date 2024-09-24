Steam, oyuncu sayısı rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Ağustos ayında Black Myth: Wukong etkisiyle 37 milyon anlık oyuncu barajını aşan platform, 22 Eylül itibarıyla bu sayıyı daha da ileri taşıdı. Steam, tam olarak 38.367.277 anlık oyuncuya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

2021 yılında 24 milyon olan anlık oyuncu sayısı, yıllar içinde hızla artarak 30 ve 35 milyon sınırlarını geçmişti. Şimdi ise Steam, 40 milyon barajına bir adım daha yaklaştı.

Rekor anında en çok oynanan oyunlar sıralamasında ilk sırada Counter Strike 2 yer alırken, onu PUBG Battlegrounds ve Dota 2 takip etti. Ağustos ayında büyük bir oyuncu kitlesi yakalayan Black Myth: Wukong, hala 500.000’in üzerinde oyuncu sayısıyla bu rekora katkı sağlamaya devam ediyor.