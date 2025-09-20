Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından galibiyeti değerlendirdi, "Akıllı oynadık ve kontrataklarla etkili olduk" dedi.

Göztepe, Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyun stratejileri ve takımın performansını övdü.

Stoilov: "Akıllı bir oyun oynadık"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş karşısında sergiledikleri oyun için,

"Biraz akıllı oynadık. İlk golü ve ardından ikinci golü hızlıca bulduk. Bu dakikalardan itibaren orta alanı kapatarak rakibe fırsat vermedik"

açıklamasını yaptı. Ayrıca, hızlı santrforları kullanarak kontrataklarla etkili olduklarını belirtti.

"Daha iyi olmak için çalışıyoruz"

Stoilov, takımının geleceği için oldukça umutlu olduğunu belirtti: “Göztepe disiplinli bir takım. Taktiksel kurallara uygun oynuyoruz. Hala ilerlememiz gereken noktalar var, özellikle hücumda daha net goller kaçırabiliriz. Fiziksel olarak daha iyi olabiliriz, rekabeti artırmamız gerekiyor.”

Göztepe'nin oyun tarzından da bahseden Stoilov, "Biz topa sahip olmak için oynamıyoruz. Agresif, baskılı ve dinamik bir oyun tarzını benimsiyoruz. Bu tarzımızla birçok rakibe sıkıntı yaşatıyoruz" dedi. Gelecekte daha da iyi olmayı hedeflediklerini ifade eden teknik adam, oyuncularının gelişimini sürekli destekleyeceklerini vurguladı.

Stoilov: "Kulübümüz iyi transferler yaptı"

Göztepe’nin transfer politikası hakkında da konuşan Stoilov, kulübün yaz transfer döneminde iyi satışlar ve transferler yaptığını belirtti. “Benim için önemli olan elimdeki oyuncularla en iyisini ortaya koymak, onları geliştirmek” diyerek, takımın gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Yalçın: "Bu mağlubiyet bize yakışmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası üzüntüsünü dile getirerek,

“Bu mağlubiyet bize yakışmadı. Göztepe’yi tebrik ediyorum. Hem güç anlamında hem de temaslı oyunda bizden daha iyi iş yaptılar” şeklinde konuştu.

Yalçın, takımının oyununu ve oyuncu performansını değerlendirdi, gelişmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.