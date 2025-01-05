Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekli maaşlarına ek zam olacak. Ekonomik veriler ışığında yapılacak bu düzenlemeyle, en düşük emekli maaşına ek artış yapılması ve memurlara refah payı verilmesi bekleniyor.

Ayrıca, 2024 yılı ekonomik değerlendirmesi ve 2025 yılına ilişkin beklentiler de gündeme gelecek. Yasal düzenlemelerle birlikte, bütçe üzerindeki etkiler de masaya yatırılacak.

Suriye'deki son durum ve Türkiye'nin inisiyatifi

Kabine'de dış politika başlığı altında Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden imarı için gönderdiği ekiplerin çalışmaları ve bu süreçteki ilerlemeler değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanlarındaki katkılar üzerinde durulacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş sürecinde kaydedilen ilerleme de masaya yatırılacak. Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrarın sağlanması için atılacak adımlar belirlenmeye çalışılacak.

Terörle mücadelede gelinen nokta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların detayları da toplantıda değerlendirilecek. Terörle mücadelede gelinen aşama, bölgedeki gelişmeler ışığında ele alınacak. Ayrıca, İsrail'in Gazze’deki operasyonları ve ateşkes süreci de gündeme gelecek.

Kabine'de değişim tartışmaları

Kabine'deki olası değişimlerle ilgili tartışmalar da toplantının önemli konularından biri olacak. Kamuoyunda, yalnızca 5 bakanın yerinin garanti olduğu ve diğer bakanların değişebileceği yönünde iddialar gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yerinin sağlam olduğu öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bekleniyor

Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak. Konuşma, gündemdeki önemli başlıklara dair detaylar verecek ve Türkiye'nin 2025 yılına yönelik hedeflerine ışık tutacak.