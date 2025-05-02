Strasbourg ile PSG, Ligue 1'de 3 Mayıs Cumartesi günü karşılaşıyor. Maç saat 18:00'de beIN Sports Max 1 kanalında şifreli yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Strasbourg ile PSG karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Strasbourg - PSG maçının yayın saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Karşılaşma saat 18:00'de beIN Sports Max 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Strasbourg - PSG maçı yayın bilgileri

Strasbourg - PSG maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports Max 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

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Strasbourg - PSG maçı beIN Sports Max 1 yayın ve frekans bilgileri

Strasbourg - PSG maçı beIN Sports Max 1 izleme bilgisi

beIN Sports Max 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:

  • Digiturk: Kanal 82

  • Kablo TV: Kanal 236

  • Yayın Türü: Şifreli

  • Uydu: Türksat

  • İzleme Şekli: Televizyon ve internet platformları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Strasbourg - PSG maçı nerede oynanacak?

Strasbourg - PSG karşılaşması, Strasbourg'un Stade de la Meinau Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ