Strasbourg ile PSG, Ligue 1'de 3 Mayıs Cumartesi günü karşılaşıyor. Maç saat 18:00'de beIN Sports Max 1 kanalında şifreli yayınlanacak.
Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Strasbourg ile PSG karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Strasbourg - PSG maçının yayın saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Karşılaşma saat 18:00'de beIN Sports Max 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Strasbourg - PSG maçı yayın bilgileri
Strasbourg - PSG maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports Max 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.
Strasbourg - PSG maçı beIN Sports Max 1 yayın ve frekans bilgileri
Strasbourg - PSG maçı beIN Sports Max 1 izleme bilgisi
beIN Sports Max 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:
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Digiturk: Kanal 82
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Kablo TV: Kanal 236
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Yayın Türü: Şifreli
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Uydu: Türksat
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İzleme Şekli: Televizyon ve internet platformları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
Strasbourg - PSG maçı nerede oynanacak?
Strasbourg - PSG karşılaşması, Strasbourg'un Stade de la Meinau Stadyumu'nda oynanacak.