İspanya La Liga'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Villarreal ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Villarreal - Osasuna maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Karşılaşma, saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.

Villarreal - Osasuna maçı yayın bilgileri

Villarreal - Osasuna maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 17:15'te başlayacak.

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Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

S Sport ve S Sport Plus yayın ve frekans bilgileri

S Sport Plus, internet üzerinden üyelikle erişilebilen dijital yayın platformudur. Yayınlar Türksat uydusu ve mobil uygulamalar aracılığıyla takip edilebilmektedir.

  • Kablo TV: Kanal 240

  • Tivibu: Kanal 73

  • Turkcell TV+: Kanal 77

  • Vodafone TV: Kanal 11 S Sport yayını da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sunulmaktadır

Villarreal - Osasuna maçı nerede oynanacak?

İspanya La Liga karşılaşması Villarreal - Osasuna, Villarreal'in Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ