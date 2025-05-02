İspanya La Liga'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Villarreal ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Villarreal - Osasuna maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Karşılaşma, saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.
Villarreal - Osasuna maçı yayın bilgileri
Villarreal - Osasuna maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 17:15'te başlayacak.
Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.
S Sport ve S Sport Plus yayın ve frekans bilgileri
S Sport Plus, internet üzerinden üyelikle erişilebilen dijital yayın platformudur. Yayınlar Türksat uydusu ve mobil uygulamalar aracılığıyla takip edilebilmektedir.
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Kablo TV: Kanal 240
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Tivibu: Kanal 73
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Turkcell TV+: Kanal 77
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Vodafone TV: Kanal 11 S Sport yayını da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sunulmaktadır
Villarreal - Osasuna maçı nerede oynanacak?
İspanya La Liga karşılaşması Villarreal - Osasuna, Villarreal'in Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.