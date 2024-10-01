UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Strum Graz, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Maç, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Tabii Spor 5 kanalından canlı yayınlanacak.

Maç bilgileri

Tarih: 2 Ekim 2024

Saat: 22.00

Kanal: Tabii Spor 5

Stadyum: Merkur Arena

Hakem: A. Aghayev (Azerbaycan)

Yan Hakemler: Z. Zeynalov, A. Amirali (Azerbaycan)

Strum Graz ve Club Brugge: Takımların durumu

Strum Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarının önünde, güçlü bir rakip olan Club Brugge’u mağlup etme çabasında olacak.

Diğer yandan, Belçika temsilcisi Club Brugge ise, ligdeki performansını Şampiyonlar Ligi sahnesine de taşımak istiyor. Takımın form durumunu artırarak, gruptaki puan ihtiyacını karşılamak için Strum Graz karşısında üç puanı hedefliyor.