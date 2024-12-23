Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve yasa dışı balık avcılığı ile mücadele kapsamında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Göl, gölet, akarsu gibi doğal alanların yanı sıra, nakil güzergâhları, işleme tesisleri ve satış noktaları denetleniyor.

Cezalar ve el konulan ekipmanlar

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket edenlere yönelik sıkı denetimler sonucunda, 43 kişi ve işletmeye toplamda 527.673 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasa dışı avcılıkta kullanılan 127 bin metre kaçak balık ağı ve 2 adet elektroşok cihazına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü’nden uyarılar

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, doğal kaynakların sonsuz olmadığını vurgulayarak, sürdürülebilir avcılığın sağlanması için şu ifadeleri kullandı: “Her balığa en az bir kez üreme hakkı verilmesi gerekiyor. Ekosistemin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için denetimlerimiz aralıksız sürecek. Güvenlik birimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yasa dışı avcılıkla mücadelede kararlıyız.”

Doğal kaynaklar için ortak sorumluluk

Denetimlerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki teknik personel ile Emniyet ve Jandarma ekiplerince yürütüldüğü belirtilirken, amatör ve ticari avcılara su ürünleri av yasaklarına uymaları çağrısında bulunuldu. Yetkililer, yasaklara uymanın yalnızca kaynakların korunması için değil, vatandaşların kendi menfaatleri açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Su ekosisteminin sadece insanlara değil, birçok endemik canlıya da yaşam alanı sağladığını ifade eden Şakir Çınar, ekosistemin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Denetimlerin, bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.