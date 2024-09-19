İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı suç örgütü lideri Barış Boyun'un iddianamesini tamamladı. İddianamede, Boyun'un liderliğindeki örgütün, ülkenin en büyük suç örgütü olma hedefi doğrultusunda çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu ve bu kapsamda rap şarkıcılarına şarkı yazdırdığı öne sürüldü. Şu an İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun'un, suç örgütü faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla kapsamlı bir strateji izlediği belirtiliyor.

İddianamede örgüt faaliyetleri ve rapçiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünün, karşıt gruplara karşı şiddet uyguladığı veya onları kendi saflarına çektiği vurgulandı. Örgütün, suçları propaganda ve etki alanını genişletmek amacıyla rap şarkıcılarına talimatla şarkılar yazdırdığı belirtildi.

Rap şarkıcıları Muti lakaplı Muhammed Nedim Doğan ve Heijan lakaplı Doğan Tarda'nın kliplerinde uzun namlulu silahlar ve tabancaların yer aldığı ve bu içeriğin Barış Boyun'un direktifleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca, 'BIG' olarak bilinen Samet Işık'ın "İntikam" isimli şarkısında geçen şiddet içerikli sözlerin, örgüt tarafından slogan sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.

Örgüt üyeleri ve sosyal medya kullanımı

İddianamede, örgütün genç yaşta üyeler seçerek, onları sosyal medya üzerinden propaganda yapmaya teşvik ettiği de belirtiliyor. Gençlerin sosyal medya aracılığıyla örgüte sempati kazandırılması ve suç faaliyetlerinin normalleştirilmesi amaçlandı. Örgüt üyelerinin afet bölgelerine yardım gönderme gibi faaliyetlerle toplumsal maneviyatı sömürdüğü öne sürüldü.

Silahlı saldırılar ve işyerlerine saldırılar

Örgütün, özellikle uyuşturucu madde ticareti ve diğer suç faaliyetlerinin yanı sıra, Engin Polat'ın işyerlerine düzenlediği silahlı saldırılarla dikkat çektiği ifade edildi. İstanbul Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Güzellik Merkezi ve Engin Polat For Men isimli işyerlerine yapılan saldırıların, örgütün şiddet eğilimli yapısının bir parçası olduğu belirtildi.

Ceza talepleri ve yargılama süreci

İddianamede, Barış Boyun'un, ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve diğer suçlardan müebbet hapis ve 349 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Rap şarkıcıları olarak tanınan Heijan, CAC, BIG ve Muti’nin de suç örgütüne üye olmak ve suça tahrik etmek gibi suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.