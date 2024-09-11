CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir’in verimli tarım alanlarından biri olan Alpu Ovası’nda, defalarca iptal edilen ve yargı kararıyla durdurulan termik santral projesinin yeniden gündeme getirilmesine sert tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Süllü, projeye ilişkin iptallerin hiçe sayılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Süllü, “Hükümet, hukuk devleti ilkesini göz ardı ederek, Alpu Ovası’nda tarımı yok etmeye çalışıyor” dedi.

"Yargı kararları göz ardı ediliyor”

Süllü, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) bağlı Termik Santraller Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan yeni termik santral girişimine dikkat çekti. “Danıştay’ın iptal kararı ile neticelenen mücadeleye rağmen, hükümetin hukukun üstünlüğünü ve çevreyi koruma ilkelerini yok sayarak projeyi sürdürmesi, büyük bir çelişkiyi ortaya koyuyor” dedi.

Alpu Ovası için büyük tehlike kapıda

Alpu Ovası’nın yalnızca tarım açısından değil, iklim krizi ile mücadele açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Süllü, “Dünya genelinde kömürden çıkış stratejileri uygulanırken, Türkiye’nin de 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi bulunuyor. Buna rağmen termik santral ısrarı, hükümetin iklim krizine karşı samimiyetini sorgulatıyor” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi hangi gerekçeyle yok etmek istiyorsunuz?”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a yönelttiği soru önergesiyle Süllü, kurulacak olan Santral Yer Seçim Komisyonu’nun görev ve amaçlarını sorguladı. Ayrıca, 2053 yılı net sıfır sera gazı salımı hedefiyle çelişen bu projenin neden ısrarla sürdürüldüğünün yanıtlanmasını istedi. Verimli tarım arazilerinin yok edilmesiyle kamu yararının nasıl sağlanacağına da dikkat çekerek, lüle taşı rezervlerinin bulunduğu bölgede kül depolama sahalarının Eskişehir’in ekonomisi ve kültürel mirasına olası zararlarının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

“Bu projeden derhal vazgeçin!”

Hükümete acil çağrıda bulunan Süllü, Eskişehir’in geleceğini tehdit eden bu projeden bir an önce vazgeçilmesini istedi. Alpu Ovası’nın korunmasının yalnızca Eskişehir için değil, tüm Türkiye ve gezegen için hayati önem taşıdığını vurguladı.