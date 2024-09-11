Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 38 yıl hapis cezası bulunan T.G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranıyordu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda, suçlu şahıs Türkmen Mahallesi’nde gizlendiği ara sokaklarda yakalandı. T.G., "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık", "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplamda 38 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.