Beyoğlu'nda bir sucu dükkânına düzenlenen operasyonda, damacana ve bidonların içerisinde toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yusuf K. tutuklandı.

İstanbul'da son dört günde sahte içkiden 38 kişi hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkânında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi. İş yerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, beş adet bidon içerisinde metil alkol, üç adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, beş adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, sekiz adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52), Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.