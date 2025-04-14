Süleyman Ve Öbürsüler İzmir’de Ayakta Alkışlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında başlatılan “Oyun Değişim Programı” tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Bursa Şehir Tiyatrosu’nun sevilen oyunu “Süleyman ve Öbürsüler”, İzmirli tiyatroseverlerle buluştu.

Max Frisch’in “Biedermann ve Kundakçılar” eserinden esinlenerek, Yavuz Pekman tarafından Türkiye’ye uyarlanan oyun, 10-13 Nisan tarihleri arasında İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde toplam beş kez sahnelendi.

İzmir seyircisinden oyuna tam not

Sahne tasarımı, oyunculuk performansları ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken “Süleyman ve Öbürsüler”, İzmirli sanatseverlerden tam not aldı. Salonun her gösterimde dolu olması, oyunun İzmir’de ne kadar ilgiyle karşılandığını gözler önüne serdi.

Levent Üzümcü: Tiyatroyu paylaşmak önemli

Etkinlik sonrası konuşan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, şehir tiyatroları arasında kurulan bu bağın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Oyunlarımızı değiş tokuş ederek seyircilerle farklı şehirlerde buluşturuyoruz. Paylaşmak tiyatronun ruhudur. Geçtiğimiz hafta Bursa’daki seyircinin hissettiklerini bu hafta İzmirli izleyiciler hissetti. Bu dayanışma çok değerli.”

Ali Düşenkalkar: İş birliğini büyüteceğiz

Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar da oyunun ardından yaptığı açıklamada iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“İki şehir tiyatrosu arasındaki bu güzel iş birliğini büyütmek istiyoruz. İzmir’de olmaktan, böylesine güzel bir seyirciyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Tiyatro buluşmaları başka şehirlere de yayılacak

İzBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Yener Ceylan, etkinlikte Ali Düşenkalkar’a plaket, tiyatro oyuncularına ise çiçek takdim etti.