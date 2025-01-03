Sultanhisar Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak ağaç budama ve yol çalışması gerçekleştirdi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, belediye olarak yapılan faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeni yılda da ilçemizin her mahallesinde programlı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemiz Dörtyol mevkii ve çarşı meydanında ağaç budama çalışması, Eskihisar Mahallesi yol ıslah ve trimer çalışması yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.