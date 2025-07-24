Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde dün öğleden sonra çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Yangın, dün saat 16.25’te Kayapınar Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile yangına müdahale edildi.

Belediyeler ve çevre illerden destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla çalışmalara katıldı. Ayrıca çevre illerden gelen destek ekipleri de söndürme faaliyetlerine katkı sağladı.

Vali ve belediye başkanı çalışmaları izledi

Yangın bölgesine gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (düzeltme: metin "Besim Dutlulu" diyordu, ancak güncel başkan Ferdi Zeyrek’tir) yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangın kontrol altına alındı

Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından yangın, bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Elektrik telleri iddiası

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.