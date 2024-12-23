Afyonkarahisar'da 15 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında işletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım’ın iddialarına göre, sunucu ve eski manken Vahe Kılıçarslan araçlarına çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yüzde 67 engelli raporu alan Yıldırım, hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat talebiyle Kılıçarslan’a dava açtı.

Vahe Kılıçarslan’a hapis ve tazminat talebi

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada Yıldırım’ın felç kalarak mesleğini yapamaz hale geldiği belirlendi. İddianamede, Kılıçarslan hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “yardım yükümlülüğünü ihlal” suçlamalarıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Yıldırım’ın avukatı Handan Bakbak, “Müvekkilim çocuğuna bile sarılamayacak duruma geldi. Bu kazanın bedelini hukuki yollarla arıyoruz. 5 milyon TL’lik tazminat davası da açtık” ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan: “İftira ile karşı karşıyayım”

Vahe Kılıçarslan ise hakkındaki iddiaları reddederek sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

“Büyük bir iftira ile karşı karşıyayım. Bana çarpan araç 24 metre fren iziyle kavşağa girmiş, kazaya sebebiyet vermiştir. Olay yerinde kazazedelere ilk yardımı bizzat ben yaptım. Haklı olduğumu yargı sürecinde kanıtlayacağım.”

Olayın ardından taraflar arasındaki gerilim tırmanırken, davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Vahe Kılıçarslan’ın kazanın detaylarına ilişkin deliller sunduğu ve hakkındaki suçlamalara karşı savunma hazırladığı belirtiliyor.