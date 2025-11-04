kanı Devlet Bahçeli’nin bu hafta yapacağı grup konuşmasının saati belli oldu. Bahçeli’nin, iç ve dış politikaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulunacağı belirtiliyor. İşte Devlet Bahçeli’nin konuşma saati ve beklenen başlıklar…

DEVLET BAHÇELİ’NİN GRUP KONUŞMASI SALI GÜNÜ YAPILACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında salı günü Meclis kürsüsünden partililere hitap edecek.

Bahçeli’nin konuşmasında hem iç hem de dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Türkgün gazetesinde yer alan bilgilere göre, Bahçeli’nin bu haftaki konuşması “önemli” olarak nitelendirildi.

Bu vurgu, konuşmada dikkat çekici başlıkların yer alacağına işaret ediyor.

BAHÇELİ SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşması 4 Kasım Salı günü saat 10.45’te başlayacak.

Konuşma, her hafta olduğu gibi TBMM’deki MHP Grup Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bahçeli’nin açıklamaları, MHP’nin sosyal medya hesapları ve televizyon kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR OLACAK?

Parti kaynaklarına göre, Bahçeli’nin gündeminde şu başlıklar öne çıkıyor:

Türkiye'nin güvenlik politikaları ve terörle mücadele stratejileri,

Savunma sanayii ve Eurofighter savaş uçağı alımı süreci,

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve yargı süreçleri,

Cumhur İttifakı'nın birlik mesajları ve iç siyasi tartışmalar,

KKTC'ye yönelik yeni açıklamalar ve dış politika değerlendirmeleri.

Bahçeli’nin özellikle “Terörsüz Türkiye” vizyonu ve bölgesel güvenlik stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

SİYASİ KULİSLERDE BEKLENEN ÇIKIŞLAR

Siyasi kulislerde, Bahçeli’nin konuşmasında Cumhur İttifakı içindeki dayanışmaya vurgu yapacağı, ayrıca KKTC ile ilişkiler konusunda yeni mesajlar verebileceği iddia ediliyor.

Daha önce KKTC seçimlerinin ardından yaptığı “Türkiye’ye katılma” çıkışı hatırlatılarak, bu haftaki konuşmada da benzer bir çağrı gelebileceği konuşuluyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bahçeli’nin konuşması:

Tarih: 4 Kasım 2025 Salı

Saat: 10.45

Yer: TBMM MHP Grup Salonu

Yayın: Türkgün TV, MHP Resmî YouTube Kanalı ve çeşitli haber kanallarında canlı yayınlanacak.