19 Ağustos'ta gerçekleşen bu nadir gökyüzü olayı, ülke genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Süper Ay, normal dolunaylardan yaklaşık %30 daha parlak ve %14 daha büyük olarak gökyüzünde yer aldı. Bu etkileyici görünüm, gözlemcileri büyüledi ve ülke genelinde bir dizi muhteşem fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Gözlemler, Süper Ay'ın çıplak gözle net bir şekilde görülebilmesini sağladı. Özellikle büyük şehirlerin yanı sıra kırsal bölgelerde de halk bu doğal gösteriyi hayranlıkla izledi. Süper Ay'ın muazzam parlaklığı ve büyüklüğü, gece gökyüzünde unutulmaz anlar yaşattı.

Uzmanlar, Süper Ay'ın bu kadar etkileyici görünmesinin, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu anlarda meydana gelmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu tür olaylar, gökyüzüne olan ilgiyi artırıyor ve doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.