15 bin kişilik büyük ilgi

Mersin Erdemli’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının finali, büyük bir coşkuya sahne oldu. Bu yıl 19.'su düzenlenen turnuvanın final maçını yaklaşık 15 bin kişi izledi. Kayacı’daki spor tesislerinde oynanan maçı izlemek için kapalı ve açık tribünlerde yer kalmazken, vatandaşlar müsabakayı tepelerden takip etti.

Kadın ve çocuklar da tribündeydi

Final maçında sadece erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da tribünlerde yer aldı. 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiği maç, Erdemli’nin futbol tutkusunu gözler önüne serdi. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı finalde, Elvanlıspor, Karakeşli Mahallesi’ni 3-1 yenerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Belediye başkanından vurgulu açıklama

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, “48 takımın katıldığı ve bin 250 futbolcunun mücadele ettiği bu turnuva, sporu birleştirici gücünü gözler önüne serdi. Final maçı yaklaşık 15 bin seyirci tarafından izlendi ve bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” dedi. Başkan Kara, amatör sporcuları ve kulüpleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Maç keyfi ve anılar

Final maçını büyük bir heyecanla izleyen Ali Gökçen, “Elvanlı - Karakeşli maçındayız ve yağmur altında maç izlemeye çalışıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim” şeklinde konuştu. Maçları 19 yıldır takip eden Fatma Dere, “Bu maçları seyretmeye geliyorum, stres atıyoruz ve komşu köylülerimizle tanışıyoruz” dedi. Hacer Gün ise, “Maç izlemeyi sevmememe rağmen buraya gelmeye başladım ve artık maçları televizyonda da izliyorum” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımlar ödüllendirildi

Dereceye giren takımlara kupalarını Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin verdi.