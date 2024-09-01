Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sami Karaoğlan, son günlerde yükselen gıda fiyatları ve tarlada kalan ürünler sorununun çözümü için tarımsal reform gerektiğini belirtti. Karaoğlan, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini ve verimliliğini sağlamak için acil reformların şart olduğunu vurguladı.

Sami Karaoğlan, yanlış uygulamalar ve eksik politikalar yüzünden tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. “Tarım, geleceğimizdir. Bu geleceği, gıda arzını karşılayacak ve sanayicimizin büyümesini sağlayacak doğru ve gerçekçi politikaları bugünden hayata geçirerek inşa edebiliriz” dedi.

İhracat yasakları ve kısıtlamaların olumsuz etkileri

Karaoğlan, tarım ürünlerinde uygulanan ihracat yasak ve kısıtlamalarının sanayicinin stok artışına bağlı gelir kaybına ve müşteri kaybına yol açtığını belirtti. “Bu durum sanayi ve üreticiyi olumsuz etkiliyor. Çiftçi, ürünü satamadığından milli servet tarlada çürüyor. Sonraki yıllarda yanlış ekim-dikim nedeniyle gıda arzını karşılayamaz hale geliyoruz. Yasak ve kısıtlamalar ne çiftçimizi ne tarıma dayalı sanayicimizi ne de tüketiciyi koruyor” şeklinde konuştu.

Bölgesel ürün havzaları hayata geçirilmeli

Karaoğlan, tarım sektöründeki sıkıntıları çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 yıldır üzerinde çalıştığı ‘Bölgesel Ürün Havzaları’nın artık hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu havzaların oluşturulmasında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının varlığı, lojistik verim, kalite, ithalat ve ihracat gibi kriterlerin önem taşıdığını belirtti.

Adil sözleşmeli tarım modeli şart

Sebze türlerinde “Adil Sözleşmeli Tarım” modeline geçilmesi gerektiğini ifade eden Karaoğlan, çiftçilerin geçmiş yıllardaki fiyatlara bakarak ürün ekmemesi gerektiğini söyledi. “Çiftçiler, hangi ürünlere ihtiyaç olduğunu değerlendirip buna göre ekim yapmalı, devlet ise bu süreci primlerle ve teşviklerle desteklemelidir” dedi.

Hal yasası bir an önce çıkarılmalı

Karaoğlan, Hal Yasası’nın çıkarılmamasının büyük bir sıkıntı yarattığını vurguladı. Üreticinin ürününün elinde kaldığını ve düşük fiyatlara satmak zorunda kaldığını belirten Karaoğlan, “Üretici, 7-8 liraya sattığı biberin İstanbul pazarında 50 liraya satıldığını görüyor. Burada büyük bir yanlışlık var. Tüketiciyi uygun fiyatlı gıdayla buluşturmak istiyorsak, Hal Yasası bir an önce çıkarılmalı. Aradaki aracılar da çiftçinin hayatından çıkarılmalı” dedi.