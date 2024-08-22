Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı yarın akşam başlıyor. Cuma günü saat 21.00'da Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak olan 3.haftanın hakemleri, TFF tarafından açıklandı.

Süper Lig'de haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman