Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maç programı belli oldu. Adana Demirspor-Hatayspor maçı dışında tüm karşılaşmalar 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Buna göre, ligde kritik mücadelelerin oynanacağı haftada Adana Demirspor-Hatayspor karşılaşması hariç tüm maçlar 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

Buna göre 36. hafta maç programı şu şekilde:

Adana Demirspor - Hatayspor 📅 17 Mayıs Cumartesi 🕖 Saat: 19.00

Diğer karşılaşmalar 📅 19 Mayıs Pazar 🕖 Saat: 19.00

Maçların aynı saatte başlaması, ligdeki şampiyonluk ve küme düşme mücadelesinin adil şekilde sonuçlanması amacıyla organize edildi.

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım ile kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. TFF, bu nedenle sezonun son 3 haftasında benzer şekilde eş zamanlı maç uygulamasına devam edecek.