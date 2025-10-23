ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşeninde tespit edilen arıza nedeniyle yaklaşık 13 bin Model 3 ve Model Y aracını geri çağırma kararı aldı.

Tesla, batarya arızası nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, batarya paketi bileşeninde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını kapsayan bir geri çağırma süreci başlattığı bildirildi.

Batarya kontaktörü arızası kaza riskini artırabilir

Açıklamaya göre, araçlarda yer alan batarya paketi kontaktörünün arızalanması durumunda, otomobillerin aniden güç kaybı yaşayabileceği belirtildi.

Bu durumun sürüş güvenliğini olumsuz etkileyerek kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Geri çağırmadan toplam 12 bin 963 aracın etkilenmesinin beklendiği açıklandı.

Onarım ücretsiz yapılacak

Tesla, arızalı batarya kontaktörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu.

Ayrıca araç sahiplerine 9 Aralık 2025 tarihinde bilgilendirme mektuplarının gönderilmesi planlanıyor.

Şirket, söz konusu üretim hatasının giderilmesi için servis merkezlerinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Elektrikli araç güvenliği yeniden gündemde

Son yıllarda elektrikli araçların güvenlik testleri ve batarya sistemleriyle ilgili tartışmalar gündeme gelirken, Tesla’nın bu kararı sektördeki güvenlik hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların önleyici tedbir kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.