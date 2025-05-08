Trendyol Süper Lig'in 09 Mayıs 2025 Cuma günkü programında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Yayıncı platform ve saat bilgileri açıklandı.
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı yayın bilgileri
|Maç
|Gaziantep FK - Alanyaspor
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|20:00 (TSİ)
|Yayın Kanalı
|Bein Sports 2
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Stadyum
|Kalyon Stadyumu (Gaziantep)
Bein Sports 2 yayın bilgileri
-
Platform: Digiturk 78, Kablo TV 233
-
Uydular: Türksat 4A
-
İzleme Yöntemi: Şifreli yayın, dijital platformlar ve internet üzerinden izlenebilir.
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman?
Süper Lig'deki bu önemli mücadele, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?
Gaziantep FK - Alanyaspor karşılaşması, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Gaziantep'in ev sahipliğinde Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ