Netflix, 12 yıl sonra ana sayfa tasarımında köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni tasarımı ve mobil kullanıcılar için yapay zeka destekli arama sistemini duyurdu. Ayrıca, dikey video akışı özelliği de platforma entegre edilecek.

12 yıl sonra tasarımda devrim niteliğinde değişiklik

Netflix, 2013 yılından bu yana ana sayfasında ilk kez büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Netflix Ürün Sorumlusu Eunice Kim ve Teknoloji Sorumlusu Elizabeth Stone, bu yenilikleri şirketin sanal ''Ürün ve Teknoloji'' tanıtım etkinliğinde açıkladı. Yapılan açıklamada, güncellemelerin kademeli olarak hayata geçirileceği bildirildi.

Yeni tasarımda kişiselleştirilmiş öneriler

Yeni tasarımda, içerik açıklamaları daha sade hale getirilirken, sitenin önerileri artık kullanıcıların sitedeki davranışlarına göre kişiselleştirilecek. Netflix, bu yeni öneri sisteminin, kullanıcıların platformda daha verimli bir şekilde içerik bulmasını sağlayacağını belirtti.

Yapay zeka destekli arama ve dikey video akışı

Netflix, mobil kullanıcılar için yapay zeka destekli bir arama sistemi geliştirdi. Bu sistemle, kullanıcılar artık basit cümlelerle içeriklere ulaşabilecek. Örneğin, "Eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum" gibi cümlelerle arama yapmak mümkün olacak. Ayrıca, platformda dikey video akış özelliği de devreye girecek. Bu özellik, özellikle mobil cihazlarda kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek.

Canlı etkinlikler ve oyunlar ana sayfada

Netflix, son dönemde ağırlık verdiği canlı etkinlikler ve oyunları da ana sayfada kullanıcıların beğenisine sunacak.