9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 19 takım belli oldu.

İstanbul hakimiyeti artıyor!

Geçtiğimiz sezon 8 İstanbul takımı ile mücadeleye giren Süper Lig'de bu sayı 6'ya düştü. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesiyle birlikte, İstanbul'u temsil edecek takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor oldu. Eyüpspor'un 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlamasıyla birlikte İstanbul'da Süper Lig'de mücadele edecek takım sayısı 6'ya yükseldi.

Başkent temsilcisi yok!

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü ile başkent Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden tek takım, küme düşerek ligden ayrıldı. Bu nedenle, 2 yılın ardından Süper Lig'de Ankara temsilcisi yer almayacak.

Karadeniz'den 3, Akdeniz'den 4, Ege'den 2 yeni yüz!

Süper Lig'de Karadeniz'i Trabzonspor, Rizespor ve Samsunspor, Akdeniz'i ise Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor temsil edecek. Ege Bölgesi'nden ise Göztepe ve Bodrumspor Süper Lig'deki yerlerini alacak.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan 3'er takım

İç Anadolu Bölgesi'ni Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ise Gaziantep FK temsil edecek.

9 Semt takımı heyecanı yaşayacak!

İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra, Bodrumspor, Göztepe ve Alanyaspor da semt takımları olarak ligde mücadele edecek.