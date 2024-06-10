Hem yapımı kolay hem de farklı lezzetlerle zenginleştirilebilen soğuk kahve, her damak tadına hitap ediyor.

Bu yaz sizlere, klasikleşmiş tariflerin yanı sıra, denemeye değer yeni soğuk kahve tarifleri de sunmak istiyoruz.

Klasik Soğuk Kahve:

Malzemeler:

2 su bardağı soğuk demleme kahve

2 su bardağı süt

Buz

Şeker veya tatlandırıcı (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Soğuk demleme kahveyi bardağa dökün. Üzerine süt ve buz ekleyin. Şeker veya tatlandırıcı ile tatlandırın. Dilerseniz kakao, tarçın veya fındık gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Frappe:

Malzemeler:

2 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı toz kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

Buz

Çırpma teli

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir bardakta çırpma teli ile köpürene kadar çırpın. Bardağa buz ekleyin ve üzerine dökün. Dilerseniz çırpılmış krema, çikolata sosu veya karamel sos ile süsleyebilirsiniz.

Dondurmalı Soğuk Kahve:

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk demleme kahve

1 top vanilyalı dondurma

Çikolata sosu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Soğuk demleme kahveyi bardağa dökün. Üzerine dondurmayı ekleyin. Çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

Muzlu Soğuk Kahve:

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk demleme kahve

1 muz

1 su bardağı süt

Buz

Blender

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bardağa dökün ve buz ile servis edin.

Vişneli Soğuk Kahve:

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk demleme kahve

1/2 su bardağı vişne suyu

1/4 su bardağı soda

Buz

Limon dilimi

Hazırlanışı:

Soğuk demleme kahve, vişne suyu ve sodayı bardağa dökün. Buz ekleyin ve limon dilimi ile süsleyin.

Bu tarifler sadece birkaç öneri. Yaratıcılığınızı kullanarak farklı meyveler, şuruplar ve baharatlar ile kendi soğuk kahve tariflerinizi oluşturabilirsiniz. Soğuk kahvenizi daha da lezzetlendirmek için şu ipuçlarını da deneyebilirsiniz:

Soğuk demleme kahve yerine soğuk suyla hazırlanmış espresso kullanabilirsiniz.

Kahvenizi süzmek için kağıt filtre yerine metal bir süzgeç kullanabilirsiniz.

Kahvenizi tatlandırmak için şeker yerine bal veya stevia gibi doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

Kahvenizi servis etmeden önce buzdolabında soğutmayı unutmayı