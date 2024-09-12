Bolu’nun Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak’ta sabah saatlerinde trajik bir olay meydana geldi. İnşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55), çalıştığı inşaatta hareketsiz bir şekilde bulundu. Çalışma arkadaşları tarafından fark edilen Öztürk’ün durumu hemen yetkililere bildirildi.

Düşme veya iş kazası izine rastlanmadı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Erdoğan Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, Öztürk’ün vücudunda düşme ya da herhangi bir iş kazası izine rastlanmadı.

Şüpheli ölüm araştırılıyor

Polis, olayın şüpheli olduğu değerlendirerek, olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.