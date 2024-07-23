Manisalıların uzun süredir özlemle beklediği Süreyya Tabiat Parkı, nihayet kapılarını açtı. Yunusemre Belediyesi'nin dört aylık titiz çalışmasının ardından parkta giriş, otopark, internet, su, tuvalet ve elektrik hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Ancak, orman yangınları riskine karşı mangal yapmak ve ateş yakmak kesinlikle yasaklandı.

4 yılın sonunda hizmete açıldı

Yunusemre'de dört yıl boyunca atıl kalan park, şimdi yeni bir yüzle yeniden hizmette. Aşırı sıcak havalar nedeniyle Orman Yangınları Mücadele Komisyonları’nın kararına göre, mesire alanlarında olduğu gibi, Süreyya Tabiat Parkı'nda da mangal ve ateş yakmak yasak. Bu düzenleme, parkın güvenliğini sağlamak ve doğal çevrenin korunmasını desteklemek amacıyla alındı. Ziyaretçiler, evlerinden getirdikleri ya da satın aldıkları yiyecek ve içecekleri doğayla iç içe bir atmosferde keyifle tüketebilecekler.

Başkan Semih Balaban'dan çevre dostu uyarı

Süreyya Tabiat Parkı’nın yeniden Manisa'ya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ziyaretçilere çevreci bir yaklaşım sergilemeleri çağrısında bulundu. Başkan Balaban, vatandaşlardan parkın temizliğine özen göstermelerini ve çöplerini yere atmamalarını istedi.