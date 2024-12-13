Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin doğusunda bulunan ve stratejik öneme sahip Tişrin Barajı’nın kontrolünü terör örgütü PKK/YPG’den geri aldı. 2015 yılından beri örgütün kontrolünde bulunan Tişrin Barajı, Suriye’nin su ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol oynuyor.

Tişrin Barajı’nın önemi

Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı, Suriye’nin en büyük ve en önemli barajlarından biri olarak biliniyor. Münbiç ilçesinin güneyinde bulunan baraj, Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %70’ini karşılayan üç büyük barajdan biri. Bu operasyonla birlikte, Suriye Milli Ordusu bölgede büyük bir stratejik üstünlük sağlamış oldu.

2015’ten bu yana PKK/YPG’nin kontrolündeydi

Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015’te ABD’nin desteğiyle PKK/YPG’nin kontrolüne geçmiş ve örgütün Fırat’ın batısında ele geçirdiği ilk nokta olmuştu. Baraj, o dönemde terör örgütünün bölgedeki etkisini artırmak için bir üs olarak kullanılmıştı.

Özgürlük şafağı operasyonu

Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu, doğu bölgelerindeki su ve elektrik kaynaklarının geri alınması ve bölgenin PKK/YPG’den temizlenmesi amacıyla devam ediyor. Tişrin Barajı’nın kurtarılması, bu operasyonun şu ana kadarki en önemli başarılarından biri olarak değerlendiriliyor.