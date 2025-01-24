İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Son etkinlikte, 560 motosiklet ve araç sürücüsüne temel trafik kuralları, motosiklet kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımının önemi aktarıldı.

Trafik güvenliğine dikkat çekildi

Eğitimde, özellikle motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyma gerekliliği vurgulandı. Katılımcılara emniyet kemeri kullanımının kazalarda hayat kurtarıcı etkisi hakkında bilgiler sunuldu. Eğitimlerin ardından sürücülere trafik güvenliği konulu broşürler dağıtıldı.

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sürecek

Yetkililer, trafik bilincinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Sürücülerin kurallara uymasının toplumsal güvenlik açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Trafik kurallarına uyalım, güvende kalalım

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülere kurallara uyma çağrısı yaparak, eğitimlerin genişletilerek devam edeceğini duyurdu.