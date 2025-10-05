Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve ilk kabine toplantısında sunum yapılacağını duyurdu.

Zorunlu eğitimde değişiklik yolda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Kanal 7 televizyonunda konuşan Tekin, toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini belirtti.

Bakan Tekin, YÖK’ün lisans eğitimini 3 yıla düşürme hazırlığını hatırlatarak, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" dedi. Tekin, sürecin bu yıl içinde netleşeceğini ve önümüzdeki eğitim-öğretim takviminin buna göre dizayn edileceğini vurguladı.

Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgi verdi. KPSS ve mülakat süreçlerinin bu yıl son kez yapıldığını söyleyen Tekin, 24 Kasım’da 15 bin öğretmenin atanacağını açıkladı.

Ayrıca Tekin, 2026 başından itibaren Milli Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmenin eğitim sürecinin başlayacağını belirtti. Bakan, akademi kontenjanlarının ve eğitim süresinin planlandığını ifade etti.