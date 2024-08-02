Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarının başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bu yıl kazı çalışmalarına odaklandıklarını ve elde edilen verilerin değerlendirilmeye devam ettiğini belirtti. "Milattan önce 9600'lü yıllardan itibaren bölgede yıl boyu süren yerleşimler ortaya çıkarıldı. Ceylan avcılığı ve toplayıcılığın yanı sıra zamanla besin üretimine geçişe dair buluntular elde ettik," dedi.

Prof. Dr. Karul, kazıların çağdaş yerleşimlerde de sürdüğünü ve yerleşik hayatın başlangıcında üretici yaşamın temellerinin atıldığını vurguladı. Karahantepe'de elde edilen arkeobotanik kalıntılar arasında buğdaygillerin yanı sıra çeşitli baklagil tohumları da bulundu. İncelenen odun kömürü kalıntıları arasında ise menengiç, yabani badem ve meşe gibi türler tespit edildi.

Karul, "Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 ayrı noktada süren kazılar, 1500 yıl boyunca farklı zaman dilimlerini yansıtıyor. Yakın zamanda Göbeklitepe'den bildiklerimizden çok daha fazlasını ortaya çıkarabileceğiz," ifadelerini kullandı.