Suriye’de 11 ilde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi. Rakka, Haseke ve Süveyda’daki seçimler ise siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak.

Suriye’de Halk Meclisi seçimleri tamamlandı

Suriye’de Halk Meclisi seçimlerinin sonuçları açıklandı. Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan oylama sonucunda 119 milletvekili belirlendi.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam’daki Halk Meclisi binasında düzenlediği basın toplantısında sonuçları kamuoyuna duyurdu.

21 sandalye boş kaldı

Necme, Halk Meclisi’nde toplam 140 milletvekili bulunması gerektiğini hatırlatarak, Rakka, Haseke, Süveyda ve Halep’in Aynularap ilçesinde yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı.

Bu bölgelerde siyasi çözüm sağlandıktan sonra kalan 21 sandalyenin doldurulacağı belirtildi.

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan temsilci yer aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın, seçmen heyetinden bağımsız olacağı bildirildi.

Seçim dağılımı illere göre açıklandı

Seçim sonuçlarına göre illere göre milletvekili dağılımı şöyle oldu:

Halep: 30 milletvekili

Şam: 10 milletvekili

Şam Kırsalı: 12 milletvekili

Humus: 12 milletvekili

Hama: 12 milletvekili

Lazkiye: 10 milletvekili

Tartus: 2 milletvekili

Deyrizor: 10 milletvekili

İdlib: 12 milletvekili

Dera: 6 milletvekili

Kuneytra: 3 milletvekili

“Önemli olan ülke için çalışacak kişilerin seçilmesi”

Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada,

“Bizim için önemli olan kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir.”

ifadelerini kullandı.

Ahmed ayrıca, Halk Meclisi’nin yeniden inşa sürecinde kilit bir rol oynayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanının kontenjanı bu hafta açıklanacak

Yüksek Seçim Komitesi Üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi’nin ilk oturumunun ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Komite ayrıca Haseke, Rakka ve Süveyda’da seçimlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda yarın bir toplantı yapacak.