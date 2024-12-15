Suriye’de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyeliler, araçlarını satmak için oto pazarlarına akın etti.

Oto pazarında araçlarını satışa çıkaran bazı Suriyeliler, elde edecekleri gelirle Suriye’ye geri dönmeyi planladıklarını belirtti. Bir Suriyeli vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, toparlanmaya başladık. Aracımı satarak dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir Suriyeli ise, "Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ederiz. Savaş bittiği için mutluyuz. Daha önce aracıma yüksek fiyat teklif etmişlerdi ama gitmeye hazır olmadığımız için satmadım. Şimdi ailemle karar verdik, ülkeme dönüyorum" dedi.

Araçlar piyasanın altında satılıyor

Oto pazarlarında dikkat çeken bir diğer durum ise Suriye vatandaşlarının araçlarını piyasa değerinin altında fiyatlara satışa çıkarması oldu. Dönüş hazırlıklarını hızlandırmak isteyen Suriyeliler, ellerindeki araçları kısa sürede elden çıkarmaya çalışıyor.