Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu'na destek için çok sayıda isim aradı. Dayanışma telefonları arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün de olduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından yaşanan gelişmelerin siyasi ve toplumsal yansımaları sürerken, eşi Dilek İmamoğlu'na destek için yapılan telefon görüşmeleri dikkat çekiyor. Bu kapsamda kamuoyunu şaşırtan bir destek de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'den geldi.

Sürpriz dayanışma telefonu

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiyi köşesine taşıdı. Baykal, Hayrünnisa Gül'ün Dilek Kaya İmamoğlu'nu arayarak dayanışma mesajı verdiğini yazdı. Baykal, söz konusu telefon görüşmesini "kadın dayanışmasının önemli bir örneği" olarak değerlendirdi.

Baykal'ın ifadesi

Ayşe Baykal yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dilek Hanım'a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrünnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu'na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum."

Kadın dayanışması vurgusu

Siyasette çoğu zaman arka planda kalan eşlerin bu tür kriz anlarında sergiledikleri tutum, kamuoyu nezdinde dikkatle izleniyor. Hayrünnisa Gül'ün Dilek İmamoğlu'nu araması, siyasi görüş farklarına rağmen kadınlar arası dayanışmanın bir göstergesi olarak yorumlandı.