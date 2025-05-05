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6 Mayıs 2025 Salı günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili, yağış beklenmiyor.

Manisa'da 6 Mayıs Salı günü hava 30 dereceyi bulacak

6 Mayıs 2025 Salı günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili olacak ve yağış beklenmiyor. Gün boyunca nem oranı %36 ila %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 11 km/s seviyelerinde olacak.

Saatlik hava durumu - 6 Mayıs 2025 Salı, Manisa

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar (km/s) Nem (%)
06:00 15°C Açık 5 80
09:00 20°C Parçalı bulutlu 7 70
12:00 25°C Parçalı bulutlu 9 60
15:00 30°C Parçalı bulutlu 11 50
18:00 27°C Parçalı bulutlu 9 60
21:00 22°C Açık 7 70
00:00 18°C Açık 5 80

Kaynak: HABER MERKEZİ