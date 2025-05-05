6 Mayıs 2025 Salı günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili, yağış beklenmiyor.
Manisa'da 6 Mayıs Salı günü hava 30 dereceyi bulacak
6 Mayıs 2025 Salı günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili olacak ve yağış beklenmiyor. Gün boyunca nem oranı %36 ila %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 11 km/s seviyelerinde olacak.
Saatlik hava durumu - 6 Mayıs 2025 Salı, Manisa
|Saat
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Rüzgar (km/s)
|Nem (%)
|06:00
|15°C
|Açık
|5
|80
|09:00
|20°C
|Parçalı bulutlu
|7
|70
|12:00
|25°C
|Parçalı bulutlu
|9
|60
|15:00
|30°C
|Parçalı bulutlu
|11
|50
|18:00
|27°C
|Parçalı bulutlu
|9
|60
|21:00
|22°C
|Açık
|7
|70
|00:00
|18°C
|Açık
|5
|80
Kaynak: HABER MERKEZİ