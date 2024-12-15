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Nazillispor, grupta ilk yarının kapanış maçında Belediye Derincespor deplasmanına çıkacak. Teknik ekip, takımın düşüşünü durdurmak için bu karşılaşmaya özel hazırlık yapmayı planlıyor.

Üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan Nazillispor, bu sonuçla yeniden düşme hattında kritik bir duruma düştü. 12 puanda kalan Nazillispor, haftaya ilk yarının son maçında Belediye Derincespor’a konuk olacak.

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