TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan çıkma mücadelesi veren Nazillispor, evinde Karaman Futbol Kulübü’nü ağırladı. Nazilli İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 20’nci dakikada İlke’nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan Nazillispor, bu sonuçla yeniden düşme hattında kritik bir duruma düştü. 12 puanda kalan Nazillispor, haftaya ilk yarının son maçında Belediye Derincespor’a konuk olacak.
Maçın öne çıkanları
- Maçın tek golü 20. dakikada İlke’den geldi.
- Nazillispor, evinde oynadığı bu önemli karşılaşmada etkili olamayarak mağlubiyetten kurtulamadı.
- Karaman FK, aldığı bu galibiyetle moral bulurken, rakibini puan tablosunda geride bırakmayı başardı.
Sonraki maç Belediye Derincespor
Nazillispor, grupta ilk yarının kapanış maçında Belediye Derincespor deplasmanına çıkacak. Teknik ekip, takımın düşüşünü durdurmak için bu karşılaşmaya özel hazırlık yapmayı planlıyor.
Kaynak: DHA