Yarışmacılar, koca bir sezon boyunca bu finali hayal ettiler ve hayallerine kavuşmak isteyen 4 isim bu akşam canlı yayında yarıştı. Survivor All Star 2024'ün şampiyonu, ekran başına kilitlenen ve İstanbul'daki canlı yayında yer alan binlerce izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor All Star 2024 finalini kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Ogeday mı, Batuhan mı, Seda mı, Nefise mi şampiyon oldu?

Survivor All Star 2024'ün birincisi kim oldu?

Survivor'da yarı final gerçekleşmiş ve iki finalist Ogeday ve Seda olmuştu. Finale direkt olarak adını yazdıran ise Batuhan ve Nefise olmuştu. Dün akşam final gecesinde 4 güçlü isim yarıştı: Batuhan Karacakaya, Ogeday Girişken, Nefise Karatay ve Seda Ocak! Survivor All Star 2024'ün şampiyonu kim oldu? Survivor All Star 2024 finalini kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilen detaylar.

Batuhan Karacakaya, Ogeday Girişken, Nefise Karatay ve Seda Ocak Survivor All Star 2024'ün finalistleri olmayı başardı. Binlerce kişinin desteğiyle canlı yayında mücadele eden bu 4 isimden hangisinin şampiyon olduğu merak ediliyordu. İçlerinden sadece biri Survivor'un şampiyonu oldu. Peki o isim kim?

Survivor'da eşleşmeler nasıl oldu?

Yarışmacıların performans oranlarına göre atışları belirleyecek ilk isim Ogeday olurken, rakibine karşı atışları belirleyecek ikinci isim de Nefise oldu. Survivor'un ilk turunda karşı karşıya gelecek isimler ise Ogeday-Seda ve Batuhan-Nefise şeklinde gerçekleşti. 5 olan rakibini eleyerek bir üst tura çıkacak.

Ogeday- Seda düellosu

Survivor finali ilk turunda karşı karşıya gelen Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Ogeday böylelikle adını finale yazdırdı ve gecenin ilk finalisti oldu. Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

Nefise - Batuhan düellosu

Survivor finali ilk turunda ikinci karşılaşma Batuhan ve Nefise arasında oldu. Bu mücadelede önde başlayarak avantajı elinde bulunduran Nefise, 6-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Nefise gecenin ikinci finalisti oldu. Batuhan ise Survivor finaline veda etti.

Survivor All Star 2024'ÜN şampiyonu kim oldu?

Survivor All Star 2024 finalinde ilk turda rakiplerini açık ara farkla eleyerek finale adını yazdırmayı başaran Nefise ve Ogeday şampiyonluk için mücadele etti. Her iki yarışmacı da katıldıkları sezonun şampiyonu olmuştu. Böylelikle şampiyonlar karşılaşmasında, Survivor All Star 2024'ün şampiyonu kim oldu?

Survivor All Star 2024 finalinde Nefise'yle karşı karşıya gelen Ogeday, 6-2'lik skorla galip geldi ve Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Kupa Ogeday'ın!

Survivor All Star 2024 şampiyonu olan Ogeday Girişken, kupanın sahibi oldu. Bu büyük başarıyı elde eden Ogeday, sezon boyunca gösterdiği üstün performans ve azmiyle tüm izleyicilerin takdirini kazandı. Tebrikler Ogeday!