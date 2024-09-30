Uzun süredir birliktelik yaşayan çift, düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğün, çiftin yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleşti. Sosyal medyada sıkça paylaşılan düğün fotoğrafları ve videoları, hayranlarından büyük ilgi gördü. Çiftin arkadaşları, bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğünü, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin hayranları ve ünlü isimler de tebrik mesajlarıyla bu özel güne ortak oldu.



